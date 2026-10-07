В Минске стартует масштабный Контртеррористический форум стран СНГ и ШОС. В ближайшие два дня столица станет площадкой для диалога в сфере безопасности. Представители более 30 стран будут обсуждать, как единым фронтом противостоять терроризму и экстремизму, и строить новую архитектуру безопасности.

Новая архитектура безопасности

Контртеррористический форум - это не просто череда мероприятий, а важнейший шаг к формированию единого фронта борьбы с терроризмом и экстремизмом. Два дня: 7 октября - аналитический блок, 8-го - практическая фаза учений "Евразия-Антитеррор - 2026". Большой пул экспертов: как было озвучено, более чем из 30 стран и 127 представителей разных организаций ШОС и СНГ. Можно сказать, что форум имеет важное политико-дипломатическое и практическое значение.

Объединить усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Еще один важный момент: в сентябре в Бишкеке наш Президент на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества говорил о новой архитектуре безопасности в Евразии и обозначил ближайшее событие по теме - "Контртеррористический форум в Минске".

Александр Лукашенко:

"Беларусь с рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится Контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств - членов ШОС и Содружества Независимых Государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и Антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла: терроризм, сепаратизм, экстремизм".

Минск

Первый день - большой аналитический блок. На конференциях участники обсудят, как совместно защищать важные объекты инфраструктуры, пресекать финансирование терроризма и противостоять киберугрозам. Отдельно рассмотрят, как преступные группировки используют цифровые технологии и искусственный интеллект.

Второй день - самый зрелищный: учения "Евразия-Антитеррор - 2026". Впервые будет работать общий штаб. Участники отработают, как вместе реагировать на разные угрозы. Спецподразделения из шести стран ШОС и стран Содружества покажут, как они будут действовать сообща, чтобы остановить террористов и задержать вооруженную группу. Учения пройдут в городе, на воде и в лесу.

Аналитический блок и практическая фаза учений

И еще: форум освещает большое количество журналистов из стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Задействован и огромный технический потенциал Белтелерадиокомпании - передвижные телевизионные станции будут работать на учениях "Евразия-Антитеррор - 2026". В работе форума задействована большая команда "Первого информационного": сегодня на площадке "БелЭкспо" и в четверг на маневрах - в городе, на воде и в лесу.