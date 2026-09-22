В Минске стартует V Фестиваль искусств белорусов мира

22 сентября в Минске открывается V Фестиваль искусств белорусов мира. Форум соберет 250 участников из 13 стран, включая Россию, США, Германию и Казахстан.

Программу первого дня откроют пресс-конференция и диалоговая площадка "Беларусь гасцінная". Главным событием творческой недели станет гала-концерт, который пройдет 23 сентября в 18:00 в Минском городском дворце культуры. Также в планах - День молодежи, показы в Большом театре и концерты в регионах.