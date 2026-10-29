В Минске стартует VI Международная конференция "Социальное знание в современном обществе"

Стартует VI Международная конференция "Социальное знание в современном обществе". Форум под эгидой Института социологии НАН Беларуси - это не просто обмен опытом. Это создание стратегии развития общества, где каждое исследование - основа для важных решений. Площадка объединит ведущих ученых, экспертов и аналитиков из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Безусловно, те исследования, которые реализует Институт социологии, а также открытый формат нашей деятельности сегодня очень востребованы. Существует высокий спрос на качественную и оперативную аналитику как со стороны белорусского общества, так и со стороны государств постсоветского пространства. С этим связан и глубокий интерес научного сообщества к проведению подобных мероприятий. Они организованы для того, чтобы, с одной стороны, ученые могли ознакомиться с результатами наших исследований и обсудить их в научном формате. С другой стороны, это возможность совместно рассмотреть проекты коллег из Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Казахстан, чтобы, как принято говорить, сверить часы и сформировать общую концепцию видения дальнейшего развития наших стран. Нынешняя конференция стала самой масштабной за всю историю по своему отклику у нас утверждено около 300 заявок".

В фокусе внимания участников форума вопросы истории и методологии, научного сотрудничества, социального благополучия населения, цифровизации образования, тонкостей евразийской гуманитарной дипломатии.