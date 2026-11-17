В Минске стартует XXXII Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка PRODEXPO-2026.

Она принимает на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, оборудования и технологий для пищевой промышленности. География участников в этом году значительно расширилась. Продукцию представят компании из Беларуси, России, Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана, Республики Корея и Китая. В этом году на Международный дегустационный конкурс "PRODEXPO: Традиции. Качество. Инновации" представлено 344 образца продукции более чем 90 предприятий. Традиционно определят лучшие товары и производителей сезона.

Ксения Мелешко, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"В 2026 году на выставке участвует более 160 экспонентов, которые будут представлять пищевую продукцию нашей страны. Участие в выставке примут предприятия всех областей Республики Беларусь, предприятия концерна "Белгоспищепром". Отдельными стендами у нас будет показана продукция рыбной промышленности, а также белорусский мед. А в этом году площади экспозиции значительно больше, чем в прошлом: порядка 1665 кв. м".

Центральным событием выставки станет форум "Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ", который приурочен к 35-летию образования Содружества. А с 18 по 20 ноября состоятся переговоры экспонентов выставки с торговыми сетями, дистрибьюторами и оптовыми компаниями из различных стран.