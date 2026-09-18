В Минске стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки

Осень вступает в свои права, а вместе с ней и сезон нового урожая. Уже завтра в столице начнут работу осенние сельскохозяйственные ярмарки.

В течение почти трех месяцев жители столицы смогут покупать овощи, фрукты, мед и другую продукцию у фермеров и частных производителей. Площадки появятся в разных районах города.

Основная торговля развернется на парковке у "Чижовка-Арены" уже завтра в 8 часов утра, а в 11 часов для гостей ярмарки будет организована концертная программа. Параллельно откроется площадка у Дворца спорта.

Обе площадки будут принимать покупателей еженедельно по субботам и воскресеньям с 8:00 до 16:00 вплоть до 6 декабря при условии благоприятной погоды. Запланирована и культурная программа: выступления музыкальных коллективов. А волонтеры помогут пожилым людям донести покупки домой.