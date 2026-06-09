В Минске строят онкологическую поликлинику на 1 тыс. посещений в смену

Медицинская инфраструктура Минска стремительно прирастает новыми объектами. Так, продолжается реконструкция Центра травматологии и ортопедии 6-й городской больницы. Вместо старых корпусов возводят новые просторные здания. Позже их объединят в единый современный комплекс.

Кроме этого в городе строят 8-этажную поликлинику онкологического центра. Современное учреждение здравоохранения с безбарьерной средой и диагностическими отделениями разных направлений рассчитано на 1 тыс. посещений в смену.

Павел Голик, начальник отдела строительства Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"Реализуется порядка 12 объектов, которые включены в инвестиционную программу города Минска, и 37 объектов капитального ремонта и модернизации. В перспективе на этот год обеспечить ввод в эксплуатацию крупного объекта - инфекционного стационара. К учебному году у нас запланирован ввод в эксплуатацию учебного корпуса Минского медицинского колледжа. До конца текущего года в планах стоит завершить модернизацию 11-й детской поликлиники".

Павел Голик, начальник отдела строительства Комитета по здравоохранению Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08af76e1-ec5b-4579-9bd7-9ef6c986bc13/conversions/1cb9bdd1-005b-41b8-bc7f-f815891ec0f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08af76e1-ec5b-4579-9bd7-9ef6c986bc13/conversions/1cb9bdd1-005b-41b8-bc7f-f815891ec0f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08af76e1-ec5b-4579-9bd7-9ef6c986bc13/conversions/1cb9bdd1-005b-41b8-bc7f-f815891ec0f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08af76e1-ec5b-4579-9bd7-9ef6c986bc13/conversions/1cb9bdd1-005b-41b8-bc7f-f815891ec0f2-xl-___webp_1920.webp 1920w