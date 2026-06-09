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В Минске строят онкологическую поликлинику на 1 тыс. посещений в смену
Медицинская инфраструктура Минска стремительно прирастает новыми объектами. Так, продолжается реконструкция Центра травматологии и ортопедии 6-й городской больницы. Вместо старых корпусов возводят новые просторные здания. Позже их объединят в единый современный комплекс.
Кроме этого в городе строят 8-этажную поликлинику онкологического центра. Современное учреждение здравоохранения с безбарьерной средой и диагностическими отделениями разных направлений рассчитано на 1 тыс. посещений в смену.
Павел Голик, начальник отдела строительства Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
"Реализуется порядка 12 объектов, которые включены в инвестиционную программу города Минска, и 37 объектов капитального ремонта и модернизации. В перспективе на этот год обеспечить ввод в эксплуатацию крупного объекта - инфекционного стационара. К учебному году у нас запланирован ввод в эксплуатацию учебного корпуса Минского медицинского колледжа. До конца текущего года в планах стоит завершить модернизацию 11-й детской поликлиники".
Медицинскую сферу столицы ждет стратегическое обновление на базе трех ведущих учреждений - больницы скорой помощи, 10-й клиники и Центра хирургии и трансплантологии. Там создадут флагманские центры, цель которых - мгновенная диагностика и спасение жизней.