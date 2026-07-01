В Минске судебные исполнители впервые приняли присягу

1 июля судебные исполнители - свыше 20 человек - приняли присягу на верную службу стране и белорусам. Торжественная церемония в исполнительной системе прошла впервые. Символично, ритуал посвящения в должность состоялся в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны накануне главного государственного праздника - Дня Независимости.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Сегодня впервые судебными исполнителями Республики Беларусь в торжественной обстановке приносится присяга. Это важный шаг в карьере молодых сотрудников и напоминание о необходимости неукоснительно следовать букве и духу закона. Это знаковая точка в их профессиональном пути. Я уверен, что это важный моральный ориентир".

Судебные исполнители также возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", подчеркивая преемственность поколений и высокую ответственность в профессии.