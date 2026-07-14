В Минске утверждены 2 главные стройплощадки на ближайшие годы

Возведение жилья как дополнительный драйвер развития мегаполиса. 2 главные строительные площадки на ближайшие годы определили в Минске.

Акцент сделан на жилые комплексы "Северный берег" и "Зеленый Бор". Суммарно там возведут почти 8,5 млн кв. м жилья.

Параллельно в столице меняется сам подход к застройке. Почти 3/4 территории Минска уже имеют детальные планы, акцент - на качество городской среды.

Столица продолжит развиваться по концепции "15-минутного города", чтобы у каждого жителя все необходимое - работа, поликлиника и магазины - были в шаговой доступности.

Виктор Гутько, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

"В рамках реализации детальных планов рассматриваются территории по созданию инвестиционных участков под производственные объекты, под объекты спортивного назначения и социальные объекты".

Свободные ресурсы направят на развитие экономики города. Главная цель - оперативно находить перспективные площадки и предлагать их инвесторам для создания новых рабочих мест.