В Минске в ДТП на перекрестке пострадала 12-летняя девочка

В Минске в аварии на перекрестке пострадал ребенок, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

50-летний водитель автомобиля Ford спровоцировал аварию вблизи здания № 32 по улице Машиностроителей. По предварительной информации, на перекрестке равнозначных дорог он не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю Peugeot.

"12-летняя пассажирка автомобиля Peugeot после осмотра бригадой скорой медицинской помощи передана родителям. 50-летний водитель автомобиля Ford доставлен в учреждение здравоохранения для обследования", - рассказали в Госавтоинспекции.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и работники МЧС.

"На перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа", - напомнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома