В Минске в ночное время ограничат движение на Партизанском проспекте

С 8 августа в Минске ограничат движение на Партизанском проспекте. Дорожные службы приступают к замене асфальта. Работы будут проходить в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

В ночь с 8 на 9 августа с 22:00 до 6:00 движение будет ограничено на участке от улицы Молодежной до Ангарской. Ремонтные работы начнутся с этого направления.

А в ночь на 10 августа ограничения будут действовать на встречном направлении - от улицы Ангарской до Молодежной. Время работы то же: с 22:00 до 6:00.

ГАИ призывает водителей быть внимательными и заранее планировать поездки. На время ремонта лучше выбирать объездные пути, чтобы избежать задержек. Также в эти дни изменятся маршруты трамваев № 3 и 5.