В Минске в преддверии Дня учителя чествовали лучших педагогов

Профессионалы, которые раскрывают таланты и формируют будущее страны. В столице в преддверии Дня учителя чествовали лучших педагогов - это 30 человек, которые работают в детских садах, школах, гимназиях и колледжах.

Умение разглядеть уникальный потенциал в каждом ребенке, поддержать его первые шаги и стать реальным ориентиром в жизни. Накануне профессионального праздника по традиции звучат слова благодарности тем, кто посвятил свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. Награды для 30 лучших педагогов столицы.

Вероника Гарощеня, учитель начальных классов гимназии № 33 г. Минска:

"Работа с маленькими детьми - это в первую очередь про самоотдачу и отдачу как раз-таки от учеников. Пришла в педагогику я с детства. Мама у меня учитель, и желание стать наставницей было сразу же с первого, наверное, дня, как только поступила в наш Минский городской педагогический колледж".

Заведующая детским садом № 49 г. Минска Светлана Наркевич рассказала, что впервые переступила порог этого учреждения 1 октября 1986 года. Она отметила, что тогда, будучи совсем молодой девушкой, даже не представляла, что останется здесь на всю свою трудовую жизнь, и подчеркнула, что работает в детском саду уже 40 лет.

Вклад учителя помогает школьникам добиваться первых побед, показывать высокие результаты на экзаменах и уверенно выбирать свой путь. Сегодня столичная система образования задает стандарты качества для всей страны, а за каждым успехом ученика всегда стоит личность наставника.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Это неравнодушные люди, это высокие профессионалы, это люди, которые каждый день вкладывают душу и сердце в воспитание подрастающего поколения, формируют прочный фундамент знаний у наших учеников, делают все для того, чтобы каждый из них вырос настоящим человеком и настоящим гражданином, патриотом нашей страны".

В системе образования столицы - около 30 тыс. специалистов. Это воспитатели в детских садах, учителя в школах и гимназиях, педагоги колледжей. Все они работают на один имидж и статус педагога, фундамент которого составляют безупречное мастерство и искренняя любовь до выбранной профессии.