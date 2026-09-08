В Минске внедрили онлайн-полигон для расследования сложных кибератак

Для расследований сложных кибератак в Минске внедрили онлайн-полигон. Платформа стала инструментом регулярной подготовки специалистов центра кибербезопасности.

Сегодня злоумышленники атакуют госсектор, промышленные предприятия, организации сферы здравоохранения и образования, а также комбинируют техники и тактики. Поэтому аналитики не только запоминают конкретные индикаторы, но учатся находить признаки "компьютерных вторжений".

Ольга Алешечкина, представитель компании в сфере кибербезопасности в Беларуси:

"В состав продукта входят 12 сценариев APT-атак, основанных на реальных тактиках APT-группировок, которые были зафиксированы в ходе наших киберучений. Также в продукте есть более 100 практических кейсов, что позволяет сотрудникам BeCloud расследовать как отдельные этапы атак, так и полностью раскручивать целую цепочку атак".

Во всех регионах мира самые распространенные типы кибератак, которыми пользуются преступники, - фишинг и так называемая DDoS-атака - это отправка большого количества запросов на веб-ресурс, которая перегружает систему. В 2025 году у людей и компаний по всему миру было украдено свыше 1 трлн долларов.