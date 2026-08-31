В Минске возбуждено уголовное дело против девушки, оформлявшей кредиты через чужие смартфоны

Хищение путем модификации компьютерной информации. Подозреваемая по уголовному делу - 28-летняя минчанка, сотрудница торговой сети. По данным милиции, девушка брала у знакомых телефоны позвонить, а сама оформляла на владельцев гаджетов кредиты. Такая нехитрая схема работала на протяжении полугода. Жертвы - знакомые и коллеги.

Екатерина Добровольская, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

"Схема была простой: девушка просила у владельцев смартфоны под различными предлогами - например, чтобы совершить звонок в приложении или поиграть в игру. Получив устройство, она заходила в сервис быстрого кредитования и оформляла заем на имя владельца. Деньги затем переводила на свои банковские карты. Чтобы обман остался незамеченным, минчанка удаляла из телефона СМС-уведомления о кредитах и само приложение. Общая сумма ущерба составила около 70 тыс. рублей. Известно, что большую часть полученных средств девушка тратила на ставки в онлайн- и оффлайн казино. Часть денег она уже вернула. В отношении 28-летней минчанки возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации".

В милиции напоминают: не передавайте свой разблокированный смартфон другим лицам, особенно если на нем установлены банковские и финансовые приложения.