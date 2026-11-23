Развитие медицины - это и умный софт, и современная инфраструктура. Вместе с цифровыми технологиями в Минске активно возводят и обновляют учреждения здравоохранения. Фундаментальные объекты ближайших лет - возведение поликлиники онкоцентра и реконструкция 6-й больницы Минска.

Сейчас строители прокладывают внешние и внутренние инженерные сети и готовят объекты к подаче тепла, чтобы отделочные работы шли строго в соответствии с технологиями.

На территории 6-й больницы возводят сразу два современных корпуса для центра травматологии и ортопедии. Логистику распределили по этажам: на первом - приемное отделение, узкие специалисты, экстренная операционная и палата противошоковой терапии. Стационар добавит клинике более 150 коек.

Начальник участка ОАО "Стройтрест № 1" г. Минска Роман Римша рассказал, что в будущем корпусе 5А 6-й городской больницы сейчас работают 52 человека. На первом этаже идут малярные работы, на втором - частично выполнена облицовка, а на пятом заливают цементно-песчаную стяжку.

Павел Голик, начальник отдела строительства комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

"В 18 организациях проходят работы по модернизации. Сейчас осуществляется строительство 4 объектов, еще 8 находятся в стадии проектирования. Флагманские центры будут расположены на базе больницы скорой медицинской помощи, 10-й городской клинической больницы и Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. В 10-й городской клинической больнице проектные работы уже ведутся активными темпами. По больнице скорой медицинской помощи сейчас оформляется вся необходимая разрешительная документация для начала проектирования".

На стройплощадке поликлиники Минского онкоцентра по проспекту Независимости трудится почти сотня специалистов. Особое внимание уделяется зоне высокоточной диагностики: монтаж двух кабинетов МРТ требует ювелирного искусства. Тысяча пациентов сможет получать здесь амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь за одну смену.

На базе центра откроют и учебные аудитории для будущих медиков.