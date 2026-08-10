В Минске возводят современный Центр травматологии и ортопедии

На территории 6-й городской клинической больницы Минска возводят современный Центр травматологии и ортопедии. Два корпуса - это 27 тыс. кв. м.

Там созданы комфортные условия и для амбулаторной помощи. Новые здания создадут ансамбль с существующим корпусом: свыше десяти современных операционных, противошоковая комната, реанимационный блок, эндоскопический центр, кабинеты с аппаратами КТ и МРТ.

Первых пациентов ультрасовременный медицинский комплекс примет в ноябре 2027 года.