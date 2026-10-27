В Минске впервые провели одномоментную замену двух тазобедренных суставов

Уникальную операцию выполнили врачи на базе 11-й клинической больницы Минска: специалисты впервые сделали одномоментную замену сразу двух тазобедренных суставов через малоинвазивный передний доступ.

Способ отличается низкой травматичностью и быстрым периодом восстановления пациента.

В стационар поступила женщина с тяжелым диагнозом - двусторонний асептический некроз головок бедренных костей. На настоящий момент пациентка уже находится дома. Послеоперационный период медики оценивают как успешный.

"У пациентки были все показания для восстановления ее функциональной способности. Оперативное лечение изначально было выполнено на одном тазобедренном суставе. Состояние кровопотери во время операции составило 120 мл. Оперативное время заняло 1 час 5 минут. Состояние пациентки было стабильное, поэтому было принято решение о переходе на протезирование второго тазобедренного сустава. Состояние пациентки стабильное, на второй день после операции она уже спокойно ходила, даже без помощи костылей", - рассказал ортопед-травматолог 11-й городской клинической больницы г. Минска Андрей Микулка.

Юрий Пильчук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 11-й городской клинической больницы г. Минска:

"Для эндопротезирования тазобедренного сустава одним из важнейших показаний является выраженное нарушение статодинамической функции нижних конечностей. Если простым языком, то человек не может передвигаться без поддержки технических средств реабилитации, таких как костыли, ходунки, трость и тому подобное. Также выраженный болевой синдром, который не снимается консервативным методом лечения".

Факт Ежегодно в 11-й больнице проводят около 450 операций по замене тазобедренного сустава и порядка 250 эндопротезирований коленного сустава.

Также недавно там впервые применили инновационные решения по эндопротезированию коленного сустава с кинематическим выравниванием. Методика позволяет установить имплантат с учетом индивидуальной анатомии пациента, сохранив естественность движений.

Беларусь стала первой страной в СНГ, которая освоила эту высокотехнологичную хирургическую тактику.