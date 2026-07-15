В Минске вручили награды лауреатам премии правительства за достижения в области качества

Белорусы умеют не только хорошо отдыхать, но и добросовестно работать. В пятилетку качества перед страной стоят серьезные задачи, важен вклад каждого. 15 июля в Минске чествовали лучших в своем деле. Состоялась торжественная церемония вручения премии правительства за достижения в области качества.

Все белорусское качество - в одной локации. Дворец Республики стал местом встречи предприятий из разных отраслей и разных регионов, но все они обладатели профильной премии правительства. Традиции уже 27 лет, за это время лауреатами стали почти 300 предприятий. Многие не один раз, т. е. постоянно подтверждали высокий статус.

Виталий Юркевич, директор Барановичского автоагрегатного завода:

"Нашему заводу 82 в этом году исполняется. Мы с большими традициями в машиностроении, мы поставщики автокомпонентов на десятки конвейеров в Беларуси и Российской Федерации. Входим в структуру холдинга "БЕЛАВТОМАЗ". Что значимое мы делаем? Амортизаторы, тяги, подвески, домкраты. Все, что движется, на чем движется и поднимает, и тягает, и тягово-цепные устройства - это мы".

Павел Буховецкий, директор мясоперерабатывающего предприятия (Брест):

"Один мой коллега шутил когда-то, что сделать хорошую колбасу один раз очень легко и может каждый. А проблема в том, чтобы ее делать одинаково каждый раз и каждый день. И чтобы это сделать, нужно прилагать огромные усилия, выстраивать системы, убирать человеческий фактор, чем, собственно, мы и занимаемся, чтобы каждый день она была одинакового качества".

В списке этого года 24 победителя, для 15 из них получать премию правительства - это уже традиция. Но это и большая ответственность. С одной стороны, нужно сохранять традиции качества, с другой - постоянно внедрять инновации, чтобы быть впереди конкурентов.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

"Гродненский медицинский университет первый реализовал в нашей стране пилотный проект по созданию университетской клиники. Мы первые организовали симуляционно-аттестационный центр в 2013 году. Мы первые среди медицинских университетов, которые в пятый раз номинируют на премию правительства Республики Беларусь. Каждый третий студент, а их у нас более 5000, это представители иностранных государств. Более 30 стран мира представлены в нашем университете".

Старт приема заявок объявляется ежегодно зимой. Затем скрупулезная работа комиссии. Не только изучение документации, но и личный выезд на предприятия. Импортозамещение, экспортная стратегия, благосостояние коллектива - важно качество во всех смыслах и проявлениях.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Очень строгий отбор. С каждым годом положение о премии корректируется по правоприменительной практике, я бы сказала, корректируется к ужесточению требований, критерий. Аттестационная комиссия очень строго отбирает и обращает внимание на само производство, не на продукты, которые они производят, а именно на само предприятие. Это премия для всего предприятия, для всей команды, которая производит тот или иной продукт".

Премия - это хороший способ для производителей продвигать свою продукцию. Маркировка лауреата делает упаковку узнаваемой для потребителя. Если есть высокая награда, значит, точно можно доверять.

И в продолжение темы важных наград, в самом разгаре конкурс на присуждение Государственного знака качества, подано около 250 заявок от 170 предприятий. Сейчас этап народного голосования. Потребители призывают делать выбор на сайте "КАЧЕСТВО.БЕЛ". Спешите, каждый голос может стать решающим.