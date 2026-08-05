В Минске вручили награды за организацию "Поезда Памяти" и XIII Форума регионов Беларуси и России

Краткий пересказ от ИИ

За каждым масштабным международным проектом, историческим маршрутом, большим форумом стоит колоссальный труд профессионалов. В Совете Республики 5 августа чествовали тех, кто внес особый вклад в организацию проекта "Поезд Памяти" и XIII Форума регионов Беларуси и России.

Почетные грамоты, благодарности председателя Совета Республики, а также памятные медали получили 35 человек. Это представители государственных органов, предприятий и организаций. Масштаб проделанной работы доказывают цифры.

К примеру, XIII Форум регионов Беларуси и России прошел на самом высоком уровне: было подписано свыше 200 контрактов на сумму более 1,7 млрд рублей. Всего в мероприятиях форума приняли участие около 1600 человек.

Cергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ ХОЛДИНГ": "Большая честь для нас принимать такое значимое мероприятие. Оно для нас значимо вдвойне, потому что сотрудничество с российскими регионами для нас является ключевым. Основное направление экспорта нашей компании - Российская Федерация, поэтому подготовка велась несколько месяцев. Мы очень ответственно подошли к этому мероприятию. Я рад тому, что все остались довольны увиденным и что коллектив нашего предприятия обеспечил хорошие условия работы двух секций форума".

В 2026 году проект "Поезд Памяти" объединил 200 участников из 18 стран

За 16 дней ребята побывали в 13 городах Союзного государства. Юные патриоты своими глазами увидели легендарные мемориалы и священные места, которые хранят память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Бухоловцева, ведущий редактор интернет-ресурса отдела ИА "Могилевские ведомости", блогер: "Я работала как журналист-блогер на "Поезде Памяти". Это была моя первая поездка. Мне предложили поучаствовать, для меня это было неожиданностью. "Поезд Памяти" для меня стал не просто рабочей командировкой, этот проект навсегда останется в моем сердце".

Виктор Филипенко, консультант управления воспитательной и социальной работы главного управления Министерства образования Беларуси: "В Министерстве образования Республики Беларусь организована большая работа по отбору лучших из лучших представителей нашей страны для участия в проекте "Поезд Памяти". Стоит отметить, что в этом году 12 тыс. десятиклассников хотели бы отправиться в это незабываемое путешествие, но повезло самым лучшим - 57 ребятам. Это старшеклассники, которые достигли высоких результатов в учебной деятельности, в поисковой деятельности, проявили себя на различных уровнях, прошли республиканский конкурс "Я патриот своей страны".

Такие союзные проекты укрепляют экономику, связывают города Союзного государства, объединяют народы.