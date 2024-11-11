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В Минске встретились главные белорусский и российский Деды Морозы

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Фото: БЕЛТА

Главные белорусский и российский Деды Морозы встретились во Дворце Республики в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Новый год - это всегда праздник, большое количество сюрпризов. Кто бы когда-нибудь мог себе представить, что на главной елке страны во Дворце Республики появится главный Дед Мороз из Великого Устюга, у которого тоже, на самом деле, сейчас горячая пора в России. Но так получилось, что мы смогли сделать сюрприз вместе с российским посольством и привезти главного Деда Мороза к нам на главную елку", - рассказал директор Дворца Республики Максим Приходовский.

Главный Дед Мороз Беларуси рад такой встрече. "Приятно встретить главного Деда Мороза Российской Федерации из Великого Устюга. Думаю, что наша дружба будет крепнуть постоянно, потому что две страны - Россия и Беларусь - должны быть вместе. Потому что в единстве решаются все вопросы: доброты, любви, счастья, здоровья, мира, все самое самое хорошее. Поэтому я горд, что сегодня встречаю своего брата у нас в Беларуси, на главной елке страны во Дворце Республики", - отметил он.

Главный Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о том, что просят у него на Новый год ребятишки. "В основном у ребятишек желание одно - это сладкие гостинцы, современные гаджеты. В Италии многие ребятишки, наверное, увлечены футболом, попросили у меня кроссовки на Новый год. А один мальчик даже написал в письме: "Дедушка Мороз, подари мне на Новый год коробку с двойным дном". Я думаю, что это скорее всего будущий фокусник растет, - подчеркнул он. - Я желаю всем исполнения самых заветных желаний, крепкого здоровья, чудного сказочного настроения и всего самого доброго. С наступающим Новым годом!"

Дед Мороз

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