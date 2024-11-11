3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске встретились главные белорусский и российский Деды Морозы
Главные белорусский и российский Деды Морозы встретились во Дворце Республики в Минске, сообщает БЕЛТА.
"Новый год - это всегда праздник, большое количество сюрпризов. Кто бы когда-нибудь мог себе представить, что на главной елке страны во Дворце Республики появится главный Дед Мороз из Великого Устюга, у которого тоже, на самом деле, сейчас горячая пора в России. Но так получилось, что мы смогли сделать сюрприз вместе с российским посольством и привезти главного Деда Мороза к нам на главную елку", - рассказал директор Дворца Республики Максим Приходовский.
Главный Дед Мороз Беларуси рад такой встрече. "Приятно встретить главного Деда Мороза Российской Федерации из Великого Устюга. Думаю, что наша дружба будет крепнуть постоянно, потому что две страны - Россия и Беларусь - должны быть вместе. Потому что в единстве решаются все вопросы: доброты, любви, счастья, здоровья, мира, все самое самое хорошее. Поэтому я горд, что сегодня встречаю своего брата у нас в Беларуси, на главной елке страны во Дворце Республики", - отметил он.
Главный Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о том, что просят у него на Новый год ребятишки. "В основном у ребятишек желание одно - это сладкие гостинцы, современные гаджеты. В Италии многие ребятишки, наверное, увлечены футболом, попросили у меня кроссовки на Новый год. А один мальчик даже написал в письме: "Дедушка Мороз, подари мне на Новый год коробку с двойным дном". Я думаю, что это скорее всего будущий фокусник растет, - подчеркнул он. - Я желаю всем исполнения самых заветных желаний, крепкого здоровья, чудного сказочного настроения и всего самого доброго. С наступающим Новым годом!"
Президент
Все
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Лукашенко о саммите ЕАЭС: Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Регионы
Все
Происшествия
Все