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В Минске выбирают лучшие молодежные проекты - на суд жюри представлены 64 лучшие программы
От идеи до реализации один шаг. В Минске проходит республиканский этап конкурса молодежных инициатив. В Доме молодежи ребята защищают свои проекты. Всего на суд жюри представлены 64 лучшие программы.
Молодежь Беларуси - это движущая сила развития государства. Она предлагает свои смелые идеи и перспективные инициативы. И для того чтобы голос молодых услышали, в стране реализуется ряд программ и проектов. К примеру, одной из таких площадок продвижения является конкурс молодежных инициатив, который с каждым годом, как говорит молодежь, в топе.
25 февраля в Доме молодежи проходит республиканский этап. Заявки подавали в течение прошлого года, и в адрес территориальных комитетов БРСМ поступило порядка 200 предложений от субъектов молодежных инициатив. Проекты разные по тематике: патриотизм, спорт, культура, образование и информационные технологии. В финал прошли 64 лучших проекта.
За прошлый сезон были реализованы 23 молодежные инициативы на общую сумму 800 тыс. белорусских рублей. Финансирование есть, главное - это идея, способствующая не только развитию молодежного потенциала, но и всего государства.