В Минске выбрали победительницу республиканского конкурса "Супербабушка"

Душевно, масштабно и ярко в белорусской столице прошел финал республиканского конкурса "Супербабушка".

14 финалисток со всей страны прошли несколько отборочных этапов. Позади неделя работы с профессиональными хореографами и гримерами. 23 октября женщины продемонстрировали на сцене свои лучшие качества и поделились секретами счастливой жизни.

Каждый человек хотя бы однажды задумывался о том, что делает его счастливым. Для кого-то это успех на работе, для кого-то - любовь. А вот для финалисток конкурса "Супербабушка" это семья, дети и внуки.

В 2026 году республиканский конкурс проводится впервые по инициативе Белорусского союза женщин. В финал вышли 14 участниц в возрасте от 51 до 73 лет из разных уголков страны.

Каждая из финалисток удивляла по-своему: эстрадными танцами, исполнением музыкальных композиций, в том числе и современных, а также игрой на барабанах или авторскими стихами.

"Я бабушка современная и хочу быть в тренде со своими внуками. Мы сами сделали костюмы, мы довольно долго тренировались, не все у нас получалось, но мы все от этого получили огромное удовольствие", - поделилась финалистка республиканского конкурса "Супербабушка" Жанна Алексеева.

Супербабушки усердно готовились на протяжении всей недели, а главная поддержка исходила из зрительного зала. Поддержать их приехали не только родные и близкие, но и коллеги, друзья.

Кульминация масштабного шоу - подведение итогов. Победителем республиканского конкурса "Супербабушка" стала Чеслава Мулярчик из Скиделя. Она покорила и зрителей, и жюри своим авторским стихотворением-о родной земле и любимой семье.

Чеслава Мулярчик, победитель республиканского конкурса "Супербабушка": "Я читаю стихи, которые пишу сама. Я хочу рассказать о великой, жертвенной любви женщин - мам, бабушек. В каждом доме, где живет тепло, сострадание, доброта, будут счастливыми дети и внуки".

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Нам очень хочется показать, что в Беларуси женщина в любом возрасте - вне зависимости от того, сколько ей лет - может реализовать себя. Она так же прекрасна, она так же социально активна, и для нее открыты все двери, и она может выходить на подиумы".

Участницы масштабного проекта в очередной раз доказали, что пенсионный возраст и статус бабушки - это время новых открытий, творчества и реализации самых смелых идей.