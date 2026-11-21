В Минске выбрали "Студента года". В финале городского этапа конкурса "Студент года - 2026" принимали участие 14 лучших представителей вузов. Они боролись за путевку в республиканский этап.

В программе - испытания по ораторскому мастерству, творческие номера, а также четыре хореографических выхода. В 2026 году финал городского этапа проходит под девизом "Живая материя: сила обретает форму". Конкурсантам предстоит доказать, что они не просто талантливы, еще и умеют превращать свои идеи в конкретный результат.

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский подчеркнул, что проект помогает выявить настоящих молодежных лидеров. "Это лидеры мнений, которые увлекают за собой и поведут за собой молодежь, которые будут транслировать нужные ценности, патриотические устремления, установки, которыми живет наш город и наша страна", - добавил Стригельский.

Обладателем титула "Студент года Минск - 2026" стала Алина Говоровская - Академия МВД Беларуси.

Главная цель конкурса - поддержка студенческой молодежи, выявление активных и инициативных лидеров, развитие их творческого потенциала и создание условий для самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте.

Скриншот видео БРСМ Минска