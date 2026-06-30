В Минске выпускникам журфака БГУ вручили дипломы о высшем образовании

Прощание со студенчеством. 30 июня на факультете журналистики БГУ почти 100 выпускников получили дипломы о высшем образовании. Впереди - насыщенные рабочие дни в официальном статусе журналиста. Здесь собрались специалисты разных профилей: будущие работники телевидения, радио, печатных СМИ, пресс-секретари ведомств. Среди выпускников и журналисты "Первого информационного", двое из которых окончили вуз с красным дипломом.

Маргарита Юзефович, выпускница факультета журналистики БГУ: "Позади такой важный этап жизни, который мы прошли дружно, все вместе, с друзьями, с родителями. За это хочется сказать столько благодарности и уважения преподавателям, которые нас обучали, которые подарили нам все самое лучшее, научили нас всему самому лучшему, чтобы в дальнейшем мы показывали хороший результат. Этот результат - это их заслуги".

Станислав Рябцев, выпускник факультета журналистики БГУ: "Это был очень долгий и длительный путь - 4 года в Белорусском государственном университете на факультете журналистики. Это была давняя мечта - поступить сюда. Я очень рад, что сегодня уже являюсь выпускником этого прекрасного учреждения. Оно мне подарило мою работу, новые знакомства, новые идеи и проекты. Я считаю, что этот путь был успешным".

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси: "Самое важное, что каждый из выпускников журфака обеспечен рабочим местом. Это во-первых. Во-вторых, эти ребята придут в коллективы, которые сегодня формируют не только наше с вами общественное мнение, но и миропонимание. И от них требуется лишь одна простая вещь - рассказывать интересным языком о том, как живем мы, белорусы, и делать это правдиво и честно".

Также на Кальварийской, 9 вручили дипломы и иностранным студентам, в том числе и тем, кто на протяжении всего обучения активно проявлял себя в жизни факультета журналистики.