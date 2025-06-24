В Минске выросли тарифы на принудительную эвакуацию авто

В Минске скорректированы тарифы на работы по принудительной отбуксировке, эвакуации, а также хранению эвакуированного транспортного средства на охраняемой стоянке.



Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета от 12 июня №2337, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Как следует из документа, новые тарифы на услуги по принудительной эвакуации и хранению транспортных средств (ТС) будут выглядеть следующим образом:

принудительная отбуксировка (эвакуация) с доставкой машины на охраняемую стоянку при полной погрузке на эвакуатор - 105 рублей (ранее 80),

принудительная отбуксировка (эвакуация) с доставкой авто на охраняемую стоянку при частичной погрузке на эвакуатор - 65 рублей,

принудительная отбуксировка (эвакуация) без доставки машины на охраняемую стоянку при полной погрузке на эвакуатор - 75 рублей,

хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) автомобиля на охраняемой стоянке - 9 рублей за сутки (ранее от 3,50 до 8 рублей)