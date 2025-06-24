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В Минске выросли тарифы на принудительную эвакуацию авто
В Минске скорректированы тарифы на работы по принудительной отбуксировке, эвакуации, а также хранению эвакуированного транспортного средства на охраняемой стоянке.
Это предусмотрено решением Минского городского исполнительного комитета от 12 июня №2337, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Как следует из документа, новые тарифы на услуги по принудительной эвакуации и хранению транспортных средств (ТС) будут выглядеть следующим образом:
принудительная отбуксировка (эвакуация) с доставкой машины на охраняемую стоянку при полной погрузке на эвакуатор - 105 рублей (ранее 80),
принудительная отбуксировка (эвакуация) с доставкой авто на охраняемую стоянку при частичной погрузке на эвакуатор - 65 рублей,
принудительная отбуксировка (эвакуация) без доставки машины на охраняемую стоянку при полной погрузке на эвакуатор - 75 рублей,
хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) автомобиля на охраняемой стоянке - 9 рублей за сутки (ранее от 3,50 до 8 рублей)
Решение вступает в силу с 25 июня 2025 года.