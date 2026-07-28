В Минске выставили спасенные святыни XVIII–XIX веков из Брестской области

В Музее древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси представили спасенные реликвии из Брестской области. Почетное место в сакральном собрании музея теперь занимают иконы "Сошествие Святого Духа на апостолов" и "Вход Господень в Иерусалим".

Экспедиционное эхо полувековой давности и настоящий триумф белорусской реставрационной школы. Сакральный код Полесья, который едва не растворился в пыли забвения, сегодня официально обрел прописку в постоянной экспозиции Музея древнебелорусской культуры.

Артефакты были найдены в Черевачицах, в ходе экспедиции в 70-х годах. Святыни решили перевести в Минск и фактически выставить напоказ.

Борис Лазуко, завотделом Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

"Храм был в плачевном состоянии. Некоторое церковное имущество находилось там, некоторое хранилось у частных людей. Но большие полотна, конечно, в крестьянский дом трудно было переместить, а светские власти в ту эпоху воинствующего атеизма относились к этим вещам крайне отрицательно. И опасность была в том, что эти вещи, эти предметы, эти иконы могут исчезнуть. Еще не начиналось строительство новой церкви, а старая была уже обречена на уничтожение. Во время одной из экспедиций мы по согласию с местной общиной и светскими властями привезли две алтарные иконы и разместили в фондах хранилища, а затем уже в экспозиции".

Конец XVIII - начало XIX века - время, когда на стыке барокко и классицизма рождался уникальный почерк белорусских мастеров. Алтарные иконы были вывезены из разрушающейся на тот момент униатской церкви Святой Параскевы и получили новую жизнь в руках реставраторов. На кропотливое, почти хирургическое восстановление каждого сантиметра холста ушли годы.

"Реставрация - это всегда очень длительный процесс. Он всегда индивидуален, потому что двух произведений искусства нельзя найти одинаковых, а тем более, когда речь идет о музейном экспонате, тут уже вмешивается и степень сохранности. Как правило, реставрация имеет несколько этапов. В нашем музее существует уже давно незыблемое правило: комиссия, совет реставрационный, который определяет все этапы от отбора предметов, которые идут на реставрацию, до всех этапов процесса реставрации", - рассказал Борис Лазуко.

Сейчас за кулисами вернисажа разворачивается настоящая музейная дипломатия. Национальный художественный музей Беларуси в тандеме с Музеем древнебелорусской культуры готовят совместный проект, посвященный достижениям Национальной школы иконописи.

Масштаб амбиций перерос локальные границы. На целых полгода шедевры белорусского сакрального искусства займут залы Государственной Третьяковской галереи в Москве.