В Минске выступила группа "Эпидемия" в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании

В Минске впервые выступила российская метал-группа "Эпидемия". Свое дебютное шоу в белорусской столице коллектив представил в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

Объединить драйв фэнтези-метала и академическое звучание симфонического оркестра Белтелерадиокомпании - задача не из легких. Коллектив хорошо известен своими смелыми творческими экспериментами и виртуозным исполнением классики и современных жанров.

За несколько часов до старта шоу на площадке проходили финальные прогоны. Под чутким руководством маэстро Виктора Бабарикина артисты оттачивали каждый переход.

Виктор Бабарикин, заслуженный артист Беларуси, дирижер симфонического оркестра Белтелерадиокомпании:

"Для Минска это огромный подарок. Для нашего прекрасного симфонического оркестра Белтелерадиокомпании - это событие. Музыканты по-настоящему кайфуют".

Для самой группы "Эпидемия" этот концерт стал особенным событием. Несмотря на многолетнюю историю, в Минск музыканты приехали впервые, и сразу с такой масштабной программой. В сет-лист вошли главные хиты коллектива, а также фрагменты легендарной метал-оперы "Эльфийская рукопись", получившие в симфонической аранжировке совершенно новую глубину.

Евгений Егоров, солист группы "Эпидемия" (Россия):

"Группа впервые выступает в Минске с оркестром. Мы действительно были взволнованы, но уже эта программа давно с нами".

Первое знакомство с белорусской публикой и творческий тандем с оркестром Белтелерадиокомпании удались на все 100. Зрители встречали каждую композицию овациями, а сам концерт стал одним из самых ярких музыкальных событий сезона.