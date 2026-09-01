Торжественные линейки прошли 1 сентября по всей стране. Только в Минске за парты сели более 216 тыс. школьников, из них 16 тыс. пришли в школу в первый раз. Стало больше профильных классов. Так, будущих экологов будут готовить в 5-й гимназии Минска. А в гимназии № 25 1 сентября провели традиционный урок мира и патриотизма для лучших 11-классников Заводского района.

Татьяна Яновская, директор гимназии № 25 Минска:

"Открытый урок сегодня носил необычный характер. Сегодня к нам в гости приехали учащиеся Заводского района. Это лидеры ученического содружества в каждом из учебных заведений. Это те детки, которые являются правой рукой директора, которые связывают нас, взрослых, с молодежью. И благодаря этим ребятам мы слышим потребности, запросы".