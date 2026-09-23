В Минске задержан оптовый наркозакладчик

Оптовый наркозакладчик задержан в Минске. Мужчина дома фасовал запрещенные вещества, затем раскладывал товар в городе.

При нем и в закладках оперативники обнаружили 260 г гашиша. Известно, что проработал 35-летний минчанин наркоторговцем месяц. Чтобы скрыть следы преступления, он заранее избавился от электронных весов.

Александр Колыско, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Мингорисполкома: "Оперативники наркоконтроля Заводского РУВД с поличным задержали 35-летнего минчанина, который утром буднего дня раскладывал по тайникам запрещенные вещества. При нем и в закладках обнаружено и изъято 260 г гашиша. Мужчина признался, что несколько лет употреблял наркотики, а закладчиком устроился всего месяц назад. Он забирал крупные партии запрещенного товара и фасовал его на разовые дозы в квартире, где жил с родителями".

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.