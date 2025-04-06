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В Минске задержаны почти 40 работников мошеннических кол-центров. О чем сожалеют фигуранты?
Громкая новость из мира криминала: задержана очередная группа лжекриптоброкеров в Минске. Это результат крупной спецоперации белорусских правоохранителей. Без малого 4 десятка подозреваемых оказались в наручниках.
Задержанные уже допрошены следователями и дают признательные показания. Все они - молодые люди, у которых вся жизнь впереди. Но какой она будет теперь? Фигурантам выдвинуты обвинения по статье "Мошенничество", а значит - некоторым грозит до 10 лет заключения.
Это уже не первый такой случай - прошлой зимой вскрылась целая сеть мошенников в Минске и Москве.
Как псевдоспециалисты вели своих жертв по воображаемому финансовому рынку и о чем сейчас больше всего сожалеют фигуранты?
Тревожный звонок
Свою причастность к аферам с криптоинвестициями задержанные работники кол-центра сразу признают. Слова раскаяния звучат на кадрах видео. Рассказать на камеру, как они стали частью мошеннической банды и как там все устроено, ныне обвиняемые согласились и "Первому информационному".
Марина, обвиняемая:
"Нашла вакансию сама в интернете, позвали на собеседование. Как и везде, вопросы задавали, но толком так и не говорили, в чем конкретно заключается деятельность организации. Расписывали плюшки, всякие бонусы и так далее".
Несмотря на отсутствие опыта продаж, в 2023 году 27-летнюю Марину приняли на работу. Прошла обучение и по истечению испытательного срока полноценно выполняла свои обязанности. Обещая быстрый заработок, завлекала начинающих криптоинвесторов.
"У нас была горячая база. Мы звонили по входящим заявкам и объясняли продукт. Что он себя включает и так далее. Рассказывали, как здесь обучение проходит. Естественно, у нас были этапы возражения, как и в продажах. То есть, ну, была обработка возражений", - рассказала обвиняемая Марина.
Сергей Новик, начальник 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Фигуранты представлялись сотрудниками известных в этой сфере организаций и предлагали клиентам полный цикл торговых и посттрейдовых услуг. Существовала четкая иерархия, а обязанности были строго распределены. В подчинении организаторов находились отделы продаж, удержание клиентов, работали менеджеры, системные администраторы, бухгалтеры, завхоз, кадровик, юрист".
Во всей иерархии девушка была, можно сказать, низшее звено - сейлз-менеджер. Ее задача - подсадить клиента на крючок. Далее еще не ожидающий подвоха человек переходил в руки более опытного менеджера, который и вел жертву по воображаемому финансовому рынку, изображая видимость заработка на криптобиржах.
Среди тех, кто так и не заработал на криптоинвестициях, в основном жители России. Чуть позже искали жертв и в Украине. По предварительным данным, на счету кол-центра тысячи потерпевших, а преступный доход исчисляется миллионами.
Владимир Волынец, начальник управления главного следственного управления Центрального аппарата СК Беларуси:
"По данным следствия, кол-центр занимался тем, что предлагал гражданам совершать инвестиции на фейковых биржах, обещая кратное приумножение доходов. Изначально депозит для потерпевших варьировался от 100 до 200 долларов США, однако в дальнейшем, под различными предлогами, потерпевших склоняли делать более крупные переводы и даже оформить кредиты и займы. Активность биржи имитировалась для потерпевших ростом баланса на виртуальном кошельке. Однако фактически брокерскую деятельность никто не осуществлял".
Соблюдали все меры безопасности, предпринимаемые руководством, что, в общем-то, как уже понятно, не помогло. Но с правилами было строго. В том числе для системного администратора вся работа осуществлялась только в офисе, исключительно на выданном оборудовании. От диагностики компьютеров на стадии испытания - до в последующем - настройки облачных хранилищ и IP-телефонии, чтобы потерпевшим отображался не белорусский, а номер другой страны.
Юрий, обвиняемый:
"Основная мера безопасности в том, что сервер находился физически не в этой стране, в Латвии. Физически там был оформлен официально и официально работающее юридическое лицо. Смена номеров по запросу. Грубо говоря, в IP-телефоне используются номера либо типа карусель, либо типа одного номера. Если используется один номер, если вы набираете большому количеству людей, естественно, он через какое-то время становится с отметками, что там спам и прочее. И по запросу непосредственно сотрудников они менялись. И перезвон же мог идти на этот номер. Имена менялись с периодичностью раз в год".
Многие из задержанных, как они сами признаются, давали себе отчет, чем все рано или поздно закончится. Когда нагрянет милиция, было лишь вопросом времени. Логичный итог. 1 апреля в дверь постучали. Только это была совсем не шутка.
Как стало известно, с середины лета 2022 года у группы мошенников в Минске было 5 кол-центров. Все они находились по разным адресам в разных частях города. Через 2 года переехали в новый офис. Он уже был единственным в районе станции метро "Восток". Там и работали вплоть до задержания. Всего наручники замкнулись на руках 37 человек. Еще двое участников и числа руководителей сейчас находятся в розыске.
Подобный кол-центр, выявленный в Минске, уже второй. Полсотни человек белорусские правоохранители взяли в феврале 2024 года.
Сеть аферистов, как выяснилось, международная. Офисы в виде кол-центров размещались не только в белорусской столице, но и в Москве, где позже задержали одного из лидеров всей группировки, он же организатор, а также на территории Украины и стран ЕС. Как это обычно бывает, аферисты меняли адреса своих офисов на протяжении трех лет, прикрываясь, по сути, не существующими компаниями. Всего было зарегистрировано 6 юрлиц.
Андрей Ананенко, начальник ГУБОПиК МВД Беларуси:
"В ходе следствия будет выясняться роль и функционал каждого из участников организованной группы. И в зависимости от собранных доказательств, от обстоятельств, доказанных от соучастия, выполняемых функцией, ролей, и будет индивидуализировано обвинение каждому участнику преступной организации".
Уже тогда следствию было известно о более 5 тыс. потерпевших. Точно их количество и общая сумма ущерба еще устанавливается. Работа с обвиняемыми в рамках расследования продолжается.
Многое предстоит узнать и в этой истории. Например, есть ли связь между прошлогодним взятым кол-центром и нынешним. Пока такой информации нет. Нельзя исключать, что работники могли быть между собой знакомы или со временем могли перейти из одной структуры в другую. Но что известно точно, после того, как правоохранители впервые разворотили осиное гнездо, нынешняя банда мошенников на некоторое время приостановила свою работу. Но рискнули продолжить дальше.
Сергей Новик, начальник 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Принимаю во внимание, что преступления совершались в отношении россиян. Для установления пострадавших организовано тесное взаимодействие со следственным департаментом и управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России".
Все это следствию предстоит тщательно изучить. Расследование уголовных дел будет продолжаться, а пока вот что говорят те, кто верил в безнаказанность, но сменил комфорт модного офиса на удобство следственного изолятора, что называется, из личного опыта. Возможно, это станет кому-то полезным уроком.
Марина, обвиняемая:
"Если видите, что-то неладное и уже что-то не складывается, лучше всего просто уйти. Вот и все, потому что потом становится как будто бы поздно".