В Минске заработал мобильный комплекс, контролирующий оплату парковки

В Минске начал функционировать мобильный комплекс, контролирующий оплату парковки. Он прямо в движении считывает номера автомобилей и проверяет, оплачено ли парковочное место.

Оборудование установили на Belgee X50. Машину легко заметить по специальным магнитным наклейкам "Безопасность движения". Если система дважды фиксирует отсутствие оплаты, водителю оставят уведомление о нарушении.

Михаил Филиппов, директор ГУ "Парковки столицы": "Опытная эксплуатация показала, что процент распознавания очень высокий. Причем при парковке елочкой, при парковке бампер в бампер идет очень хорошее распознавание. Единственное, нужно регулировать скорость движения этого транспортного средства, но очень достойный мобильный комплекс".

Такой контроль поможет эффективнее использовать парковочное пространство города и разгрузить центр белорусской столицы. Сегодня в Минске насчитывается 77 платных парковок и более 7 тыс. мест для автомобилей.