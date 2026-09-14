В Минске заработал Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи

Новый учебный год - это еще и новые возможности проявить свои таланты. С 1 сентября в столице начал работать Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи.

Занятия проходят по 26 направлениям, куда зарегистрировались порядка 2 тыс. ребят. Набор продолжается. Каждый находит себе направление по душе: от театральных постановок и рисования до спортивного ориентирования. А хореографическое направление вышло на международный уровень - образцовый ансамбль танца "Натхненне" достойно представляет центр на конкурсах, занимая призовые места.

Галина Кропивницкая, педагог, постановщик, хореограф Национального центра дополнительного образования детей и молодежи:

"У нас преподаются основы классического урока, большой упор делается на гимнастику, акробатику, актерское мастерство, современный и эстрадный танец".

Учащаяся Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Диана Бурая рассказала, что влюбилась в танец ровно 6 лет назад и пришла сюда, потому что с детства была очень гибкая и всегда увлекалась танцами. "Я хочу в будущем связать свою жизнь с хореографией и поступить на хореографа и тоже обучать детей", - добавила девочка.

Новинкой этого года в центре стал скалодром, не имеющий аналогов в регионах. Это комплексный тренажер для физического, умственного и психологического развития.

Мария Голубева, завотделом Национального центра дополнительного образования детей и молодежи:

"Мы принимаем на скалолазание детей с семи лет. В этом возрасте они уже достаточно послушны и дисциплинированны, с ними можно безопасно работать, они хорошо понимают технику безопасности. А это самое главное, ведь скалолазание - довольно опасный вид спорта. При этом в наших кружках занимаются ребята всех возрастов, вплоть до старшеклассников, и даже взрослые приходят сюда с большим удовольствием".

Центр дополнительного образования - не просто площадка для занятий, а настоящая точка роста для молодежи. Здесь учат главному: не бояться пробовать, мыслить смело и превращать идеи в реальные проекты.