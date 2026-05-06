Ко Дню Победы в Минске завершается масштабное обновление площадки у Дворца спорта. 9 Мая гостей встретит локация нового формата. И, конечно, площадка станет основным местом для всех дальнейших праздников и фестивалей.

Главная фестивальная площадка столицы готовится к открытию в новом формате. Подробности преображения держали в секрете, а минчане внимательно следили за преображением локации у Дворца спорта. Теперь организаторы готовы раскрыть интригу - уже 9 Мая здесь торговля, развлечения и городской отдых соединятся в одном пространстве.

Александр Яцко, директор предприятия "Мінская спадчына"

Александр Яцко, директор предприятия "Мінская спадчына": "Будут работать операторы питания, которые будут непосредственно представлять свои блюда на этой кухне. Также будет активность на основной сцене, немножко там сзади, будет проходить мероприятие, посвященное 9 Мая. Кроме того, здесь предусматриваются павильоны для торговли сувенирами, различными товарами продовольственной группы. Также здесь будет размещен филиал информационно-туристического центра, где каждый гость столицы сможет получить полную информацию о том туристическом потенциале и тех туристических маршрутах, которые возможны в городе Минске и за его пределами".

Под навесами разместятся уютные столики. Дизайн локации вдохновлены классическим оформлением столицы, сдержанным и стильным. Официальное открытие запланировано на 30 мая в рамках летнего музыкально-туристического сезона. В программе кинопоказы, интерактивные квизы и квесты, а также диджей-сеты от белорусских радиостанций.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома: "Уже порядка 12 радиостанций откликнулись, вместе мы сейчас планируем эти мероприятия. А в воскресенье будет более такая, наверное, спортивная направленность. Плюс там будет площадка под выступление уличных музыкантов. Мы сейчас запускаем проект "Пешеходка", где уличные музыканты смогут подать свои заявки в государственное учреждение "Минсконцерт" и уже официально с разрешением выступить на данной площадке".

Туристическая инфраструктура столицы постоянно расширяется. Сейчас на Немиге завершается реконструкция нового торгового центра, трудятся строители на площадке Пищаловского замка, который станет важной точкой на экскурсионном маршруте по Минску.