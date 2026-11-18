В Минске завершается второй полуфинальный тур юбилейного XV Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Сегодня в Большой студии Дома радио проходит заключительный день очных прослушиваний. Начиная с 9 ноября, профессиональное жюри вживую оценивало десятки юных музыкантов и исполнителей со всей страны в самых разных жанрах.

Финальный аккорд полуфинальных показов сегодня ставят вокалисты-солисты в номинации "Наследие". Их конкурсные номера прозвучат во второй половине дня. Сразу после этого судейская коллегия приступит к финальному подсчету баллов, чтобы определить имена участников, которые пройдут в решающий третий тур.