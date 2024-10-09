В Минске завершился сезон аттракционов

Развлекательные аттракционы в парках взяли паузу до весны. Сезон работы официально завершен. Специалисты занимаются консервацией оборудования на зиму.

Использовать механизмы и электрооборудование в дождь и при низкой температуре запрещается в целях безопасности.

Комиссия осмотрит металлоконструкции городских аттракционов, проведет грузовые испытания и электрофизические измерения. Непригодные к эксплуатации демонтируют.

Кстати, Центральный детский парк имени Максима Горького ждет масштабный апгрейд. Здесь появятся зоны отдыха, новая площадка для детей, а также торговые павильоны. Реконструкция парка будет завершена к началу следующего летнего сезона.