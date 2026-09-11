В Минском дворце детей и молодежи продолжается запись в объединения по интересам

От спортивных секций до изучения искусственного интеллекта: в Минском государственном дворце детей и молодежи продолжается запись в объединения по интересам. Для юных жителей столицы здесь открыто более 600 кружков по самым разным направлениям.

В этом году список пополнился: преподаватели центра научат ребят работать с нейросетями. Также запланировано открытие группы по режиссерскому ремеслу. Среди самых востребованных направлений по-прежнему остаются изучение иностранных языков и художественный профиль.

Владимир Богданов, замдиректора Минского государственного дворца детей и молодежи:

"На данный момент к нам записалось уже более 4 тыс. ребят. Каждый сможет найти себе направление по душе и проявить свои таланты как в художественном творчестве, так и в технической сфере: у нас развиты 3D-моделирование, прототипирование, программирование и трассовый моделизм".

В планах в этом году набрать более 7 тыс. мальчиков и девочек. Запись продлится до 13 сентября.