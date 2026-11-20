В минском парке Уго Чавеса заработала уникальная ледовая площадка под открытым небом. Размер катка позволяет проводить на нем полноценные тренировки хоккейных команд. Благодаря скрытой системе охлаждения арена может функционировать при среднесуточной температуре до +8 °C.

Первыми новый лед опробовали хоккеисты местной молодежной команды "Беркут".

"Лед отличный, все понравилось. В первый раз катаемся в этом месте - все супер. Раньше ездить было немного неудобно: тренировки проходили на "Спортивной" утром, да и тащить форму непросто. Сейчас, думаю, будет лучше", - поделился впечатлениями игрок команды "Беркут" Василий Усенко.

Директор Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра Алексей Луговской отметил особенности новой площадки: "Это первая коробка такого большого размера. Самое главное - ее уникальность. Сейчас на улице плюс шесть, а лед стоит уже две недели. На открытую площадку может прийти любой желающий и покататься. В будущем планируем закупить хоккейный и лыжный инвентарь и сдавать его в аренду. Для детей будут организованы бесплатные катания, для взрослых - платные".

Нынешней зимой в белорусской столице заработают 120 площадок для активного отдыха. Дополнительно будут залиты еще 15 катков.