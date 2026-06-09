В Минском районе новую энергосберегающую теплицу засеяли томатами

Свежие витамины круглый год с акцентом на импортозамещение: новую энергосберегающую теплицу в Минском районе впервые засеяли томатами. Здесь высадили 52 тыс. семян гибрида "раминда".

Этот сорт сливовидной формы сладкий на вкус и хорошо переносит транспортировку. По технологии растут томаты не в грунте, а на специальной минеральной вате с индивидуальным капельным поливом.

Первый урожай с этого посева планируют собрать в сентябре 2026 года. Новая теплица отличается не только объемом, но также высотой и мощной системой досветки. Это позволит получить свежий урожай в межсезонье.

"Пикировку планируем 12 июня, посадка у нас будет 25-26 июня. Посев был произведен в рассадном отделении, где соблюдаются все технологические процессы. В дальнейшем будем высаживать рассаду на 2 га, которые достраиваются. Сорт, который мы выбрали, хорошо зарекомендовал себя на досвечивании. Этот же сорт выращивают остальные наши комбинаты", - рассказала начальник производства агрокомбината "Ждановичи" Надежда Рубан.

начальник производства агрокомбината "Ждановичи" Надежда Рубан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e6afd1f-831d-4236-87e9-9b43e4345d4e/conversions/1d277974-de05-4d82-a4d8-58ee8da2794f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e6afd1f-831d-4236-87e9-9b43e4345d4e/conversions/1d277974-de05-4d82-a4d8-58ee8da2794f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e6afd1f-831d-4236-87e9-9b43e4345d4e/conversions/1d277974-de05-4d82-a4d8-58ee8da2794f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e6afd1f-831d-4236-87e9-9b43e4345d4e/conversions/1d277974-de05-4d82-a4d8-58ee8da2794f-xl-___webp_1920.webp 1920w