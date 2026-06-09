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В Минском районе новую энергосберегающую теплицу засеяли томатами
Свежие витамины круглый год с акцентом на импортозамещение: новую энергосберегающую теплицу в Минском районе впервые засеяли томатами. Здесь высадили 52 тыс. семян гибрида "раминда".
Этот сорт сливовидной формы сладкий на вкус и хорошо переносит транспортировку. По технологии растут томаты не в грунте, а на специальной минеральной вате с индивидуальным капельным поливом.
Первый урожай с этого посева планируют собрать в сентябре 2026 года. Новая теплица отличается не только объемом, но также высотой и мощной системой досветки. Это позволит получить свежий урожай в межсезонье.
"Пикировку планируем 12 июня, посадка у нас будет 25-26 июня. Посев был произведен в рассадном отделении, где соблюдаются все технологические процессы. В дальнейшем будем высаживать рассаду на 2 га, которые достраиваются. Сорт, который мы выбрали, хорошо зарекомендовал себя на досвечивании. Этот же сорт выращивают остальные наши комбинаты", - рассказала начальник производства агрокомбината "Ждановичи" Надежда Рубан.
В агрокомбинате "Ждановичи" реализуется инвестпроект по строительству двух энергосберегающих теплиц, по 7 га каждая. Первая готова на 65 %, вторая - на 10 %. В результате площадь тепличного комплекса агрокомбината увеличится на 14 га.