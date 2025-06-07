В Минском районе высадили интенсивный яблоневый сад

За последние годы интеграция Беларуси и России совершила мощный рывок, а тесное взаимодействие с российскими регионами дает свои плоды.

7 июня агрономы Ставропольского края вместе с белорусскими специалистами заложили яблоневый сад в Минском районе. На территории одного гектара появились более 3,5 тыс. саженцев с южной пропиской.

Такую инициативу реализовали после договоренностей между Президентом Беларуси и губернатором Ставропольского края в рамках проекта "Интенсивный сад".

"Цель этого интенсивного сада - получение высокого товарного яблока, высокой урожайности и поставка этого яблока в розничные сети Минска", - рассказал замдиректора ГП "Восход" Андрей Ашевский.

Также он добавил, что суперинтенсивный сад предполагает получение высокой продуктивности товарного яблока с каждого гектара, что достигается высокой плотностью посадок. "На данном участке плотность посадки составляет 3,6 тыс. саженцев на одном гектаре. Саженцы посажены на расстоянии 80 см друг от друга, а расстояние между рядами - более 3 м", - отметил Андрей Ашевский.

Увеличение плотности посадки деревьев позволит получить до 80 т яблок с 1 га через 6-7 лет после посадки.