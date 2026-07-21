В Минской области чествуют первые экипажи-двухтысячники на уборке урожая

Пока по всей стране действует режим максимальной мобилизации, белорусские аграрии куют продовольственный суверенитет и доказывают: они умеют убирать хлеб быстро, качественно и без потерь. В Минской области чествуют первые экипажи комбайнеров, которые преодолели рубеж и намолотили более 2 тыс. т зерна.

Уже 8 экипажей Минской области собрали по 1 тыс. т нового урожая. Зафиксировано два очередных личных достижения: на счету комбайнера агрокомбината "Кухчицы" Клецкого района Павла Шутило намолот в 2 тыс. т. Его коллега по хозяйству Сергей Костюкович также намолотил заветные 2 тыс. т. Такой результат - признак высокого мастерства аграриев центрального региона.

"Погодные условия немного мешают, но настроение и стремление работать всегда есть. Урожайность хорошая. По плану - убрать озимый рапс и переходить на озимую пшеницу", - рассказал механизатор-рекордсмен ОАО "Кухчицы" Павел Шутило.

Сергей Костюкович, механизатор-рекордсмен ОАО "Кухчицы":

"В прошлом году тоже намолот у меня был 2 тыс. т. Надеемся, что сейчас к трем приблизится. Надо убрать хлеб без потерь и вовремя, чтобы накормить страну".

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"Сейчас мы планово переходим к уборке озимого рапса. Мы видим, насколько сложна сегодня каждая минута, каждая секунда, поэтому весь процесс жатвы должен быть единым механизмом. Все вместе мы должны сплотиться и качественно убрать хлеб, просто помогая друг другу. В день в среднем мы можем перерабатывать порядка 136 тыс. т зерна. Насчитывается более 400 зерносушильных комплексов различного типа. Мы готовы справиться с любой задачей, которую преподнесет нам природа".

На контроле каждый колос, исправность комбайнов и зерносушильных комплексов и, конечно, труд механизаторов. Нельзя упустить ни одного погожего дня - от количества и качества собранного золота с полей зависит продовольственная безопасность страны.