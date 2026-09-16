В Минской области отработали вопросы территориальной обороны

В Минской области прошел сбор руководителей районов. Цель - отточить навыки по управлению силами теробороны и научить личный состав слаженно действовать при выполнении поставленных задач.

Председатели райисполкомов вместе с военными и представителями силовых ведомств разбирали, как действовать в случае военного положения и как на местах организовать работу подразделений территориальной обороны. Теорией дело не ограничилось. Участники перешли к практической подготовке, в том числе отработали стрельбы из пистолетов, автоматов и пулеметов.

"Здесь мы отрабатываем как теоретическую часть, так и практические навыки, связанные с несением службы на контрольно-пропускных пунктах. Это поиск и ликвидация диверсионных групп, взаимодействие с органами внутренних дел, защита и оборона объектов. При этом мы большое значение уделяем технической оснащенности, средствам защиты, связи, разведки, - рассказал Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома. - По результатам этих сборов каждый председатель райисполкома получит конкретную задачу по усилению и укреплению территориальной обороны на вверенном участке".

Отдельное внимание - взаимодействию с силовыми структурами и обеспечению бойцов необходимыми средствами связи, защиты и разведки.