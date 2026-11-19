Развитие городов и деревень через личное участие каждого: в Минской области подвели итоги реализации гражданских инициатив.

В 2026 году в центральном регионе воплотили 14 значимых проектов - от благоустройства вековых криниц до новых спортплощадок и скверов.

Так, в агрогородке Озеро Узденского района центр населенного пункта превратился в современную зону отдыха. Там проложили дорожки, разбили клумбы и обновили освещение.

Главным акцентом локации стал гексагон с символами страны - арт-объект работает на туристический имидж региона.

Руслан Пожах, председатель Озерского сельского исполкома:

"На гексагоне изображены название нашего городка, год основания, также мы нанесли герб Узденского района - лики святых Петра и Павла, карта Узденского района и Минской области. Площадь территории составляет 15 соток, здесь расположен сквер. Мы уже высадили декоративные растения после того, как уложили дорожки и установили архитектурные формы. Впереди нас ждет установка скамеек, также будет стеклянная автобусная остановка с подсветкой".

В основе каждого проекта - конкурс гражданских инициатив. Правило простое: жители предлагают идею, собирают не менее 10 % от общей стоимости проекта, а основная финансовая нагрузка ложится на региональный бюджет.

За последние четыре года только в Минской области реализовано более 30 гражданских инициатив. На эти цели из бюджета было выделено 2 млн рублей.