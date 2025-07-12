В Минской области разбирают буреломы

В Минлесхозе озвучили предварительный размер ущерба, нанесенного лесному фонду Беларуси в результате непогоды. Повреждено около 2 тыс. гектаров.

Стихия настигла также и Минскую область. В Смолевичском районе были зафиксированы отключения электричества и повреждения кровли жилых домов и хозяйственных построек. Сейчас ситуация находится под контролем. Последствия урагана планомерно устраняют. В районе Кургана Славы сейчас работают активисты: организовали масштабный субботник по уборке бурелома. Присоединилась местная власть, общественники и молодежь.

Николай Парамонов, председатель Смолевичского райисполкома:

"Электроснабжение восстановлено в полном объеме. Подрядными организациями оказывается помощь гражданам по восстановлению кровель жилых домов и хозпостроек. Актив Смолевичского райисполкома, структурные подразделения, а также неравнодушные граждане наводят порядок на территории Кургана Славы".