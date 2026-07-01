В Минской области стартовала уборочная: обряд "Зажинки" прошел в Клецком районе

В Минской области стартовала уборочная. По этому поводу в Клецком районе устроили "Зажинки" вместе с механизаторами-передовиками из хозяйства "Кухчицы". Кстати, в амбициозных планах аграриев центрального региона - "каравай" в 3 млн т.

Начинаем жатву в Клецком районе Минской области. Готова техника на 100 %, в полях уже работают комбайны. А это значит, что 1 июля стартуют "Зажинки". Уже успели продегустировать традиционный каравай и срезали острым серпом первый сноп на удачу.

Персонально опробовал в деле мощный комбайн и губернатор. Обработали совместно с Павлом Шутило, передовиком жатвы прошлого года, участок поля.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Сегодня в хозяйстве "Кухчицы" Клецкого района на поле, где посеян озимый ячмень, мы дали старт уборочной кампании Минской области. Всего мы планируем задействовать в ней около полутора тысяч зерноуборочных комбайнов. Соответственно будут привлечены полторы тысячи механизаторов. Это высококлассные профессионалы, которые просто заряжены на результат, как и наш рекордсмен Павел Шутило, с которым вместе мы сегодня провели этот традиционный обряд "Зажинки". Он символизирует начало жатвы".

Собрать все до последнего колоска и воспользоваться возможностями, которые дают поля и погода.