В Минской области в 2026 году капитально отремонтируют 120 жилых домов

В Минской области капитально отремонтируют 120 жилых домов. За первые полгода уже обновили 33 многоквартирных жилых объекта общей площадью более 75 тыс. кв. м.

Только в Молодечненском районе с начала 2026 года ввели в эксплуатацию после капремонта 4 дома. А в Смолевичском специалисты сейчас завершают работы на последних объектах.

"Запланировано проведение капитального ремонта по Смолевическому району 5 жилых домов общей площадью 5300 кв м. За первое полугодие при плане в 900 кв. м ввода в эксплуатацию выполнено 1400 кв. м. На сегодняшний день работы ведутся на трех объектам. Работы ведутся по замене кровли, отмостки, входной группы, отопления, водопровода", - рассказал заместитель директора КУП "Смолевичское ЖКХ" Михаил Верин.

В 2026 году в жилфонде установили 18 новых лифтов, которые пришли на смену устаревшему оборудованию. Всего в Минской области планируют заменить 34 подъемные кабины.