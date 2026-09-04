В Минской области внедряют систему видеоаналитики на МТК

Новый этап в технологическом оснащении молочно-товарных комплексов. В центральном регионе работа этих стратегически важных объектов находится на видеоконтроле.

Более 600 МТК уже оснащены системами наблюдения за животными, а также за техническим процессом. Губернатор Минской области подписал с провайдерами услуг связи меморандум о расширении сотрудничества.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Это не просто контроль, он многоступенчатый и сквозной. На начальном этапе находятся непосредственно само хозяйство, руководители и специалисты этого хозяйства. Далее - управление по сельскому хозяйству райсполкома. И более высокий уровень - Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Потому что большинство нарушений в технологическом процессе, которые мы фиксируем, как раз связаны с человеческим фактором. А на новых молочно-товарных комплексах, которые мы строим и вводим в эксплуатацию, мы уже не просто устанавливаем камеры, а используем систему видеоаналитики".

Новые МТК уже в базовой комплектации оснащают системами слежения и аналитики. Здесь им в помощь искусственный интеллект, который позволяет делать в автоматическом режиме ежедневные выкладки по соблюдению условий производственного процесса, а также составляет перечень ошибок, допущенных работниками предприятия.