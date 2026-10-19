В Минской областной клинической больнице проведена дистанционная роботизированная операция

19 октября в Минской областной клинической больнице провели дистанционную онкологическую операцию с помощью роботического комплекса.

Это совместное хирургическое вмешательство специалистов больницы и Научно-практического центра в Минске.

Его уникальность в том, что хирург, находясь в нескольких десятках километров от пациента, под контролем медицинской бригады провел успешную операцию по удалению простаты.

Александр Брезовский, завотделением трансплантационной и малоинвазивной урологии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии: "Эта операция является знаковым событием для всей отечественной системы здравоохранения в целом и важным шагом для развития высокотехнологичных технологий для нашей страны. Это концентрация различных методов, то есть здесь объединены не только хирургия или медицина в целом, но и робототехника, информационная технология, телекоммуникация. Мы хотим показать всему миру, что в нашей стране эта единая система развита максимально эффективно, мы не видим сбоев в процессе выполнения этой операции. Мы опираемся на ключевые факторы. Первое - это онкологическая безопасность выполнения операции, второе - сохранение качества жизни".

Егор Боровик, заместитель главврача Минской областной клинической больницы: "Это дополнительная возможность продемонстрировать уже имеющийся высокий уровень. Когда выполняются такого рода оперативные вмешательства лапароскопически, робот дает возможность сделать их еще более качественными, выполнить их более безопасно и с наилучшими результатами не только в долгосрочной перспективе, но и в отдаленном периоде наблюдения за пациентами. Поэтому получение нашей клиникой такого высокотехнологичного оборудования показывает ее уровень и уровень специалистов, которые могут и будут работать на этом оборудовании".

Главная задача - обеспечить каждому пациенту доступ к современному и своевременному хирургическому лечению вне зависимости от местонахождения.