В Минской ратуше 34 человека из десяти стран получили гражданство Беларуси

В Минской ратуше 34 выходца из других стран принесли присягу в связи с получением гражданства Беларуси. Среди них - уроженцы из десяти стран: от Украины и России до Пакистана, Ливии, Ирана и Вьетнама. На церемонию пришли родные и друзья новых граждан. Поддерживали их и сотрудники милиции, которые помогали готовить документы для получения гражданства.

Участников поздравил начальник ГУВД Минска Михаил Гриб. Он отметил, что многие из них давно живут в столице, работают в образовании и медицине, создают семьи, учатся и осваивают новые профессии.

Сергей Зеленский, уроженец Украины

"У меня есть работа, у меня есть все для комфортной жизни. Я рад, что стал полноценным гражданином Республики Беларусь. У меня много друзей, много родственников уже здесь. Поэтому я считаю себя уже полноценным белорусом", - поделился уроженец Украины Сергей Зеленский.

Уроженка Армении Гаяне Сагателян назвала Беларусь страной для жизни, отметив, что качество и безопасность людей являются для нее главными приоритетами. Она также выразила благодарность Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко за предоставленную возможность стать гражданином этой прекрасной страны.

Гаяне Сагателян, уроженка Армении

Игорь Щеснович, начальник УГиМ ГУВД Минска:

"Сегодня традиционно в Минской городской ратуше прошло торжественное мероприятие по принесению присяги иностранными гражданами, которые, согласно указу Президента Республики Беларусь, приняты в гражданство нашей страны. Это выходцы из различных стран, это и Украина, Россия, Иран, Узбекистан, Вьетнам и лица без гражданства. Все они достаточно долго уже живут в Республике Беларусь. Кто-то приехал сюда работать, учиться. Привезли сюда свои семьи, либо создали их, и уже остались здесь жить, потому что наша страна им понравилась".

Игорь Щеснович, начальник УГиМ ГУВД Минска

После принесения присяги новым гражданам вручили Конституцию Беларуси и памятные сувениры. Завершилась церемония музыкальным подарком - авторской песней "Моя страна!".