В Минской ратуше 34 человека из десяти стран получили гражданство Беларуси
В Минской ратуше 34 выходца из других стран принесли присягу в связи с получением гражданства Беларуси. Среди них - уроженцы из десяти стран: от Украины и России до Пакистана, Ливии, Ирана и Вьетнама. На церемонию пришли родные и друзья новых граждан. Поддерживали их и сотрудники милиции, которые помогали готовить документы для получения гражданства.
Участников поздравил начальник ГУВД Минска Михаил Гриб. Он отметил, что многие из них давно живут в столице, работают в образовании и медицине, создают семьи, учатся и осваивают новые профессии.
"У меня есть работа, у меня есть все для комфортной жизни. Я рад, что стал полноценным гражданином Республики Беларусь. У меня много друзей, много родственников уже здесь. Поэтому я считаю себя уже полноценным белорусом", - поделился уроженец Украины Сергей Зеленский.
Уроженка Армении Гаяне Сагателян назвала Беларусь страной для жизни, отметив, что качество и безопасность людей являются для нее главными приоритетами. Она также выразила благодарность Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко за предоставленную возможность стать гражданином этой прекрасной страны.
Игорь Щеснович, начальник УГиМ ГУВД Минска:
"Сегодня традиционно в Минской городской ратуше прошло торжественное мероприятие по принесению присяги иностранными гражданами, которые, согласно указу Президента Республики Беларусь, приняты в гражданство нашей страны. Это выходцы из различных стран, это и Украина, Россия, Иран, Узбекистан, Вьетнам и лица без гражданства. Все они достаточно долго уже живут в Республике Беларусь. Кто-то приехал сюда работать, учиться. Привезли сюда свои семьи, либо создали их, и уже остались здесь жить, потому что наша страна им понравилась".
После принесения присяги новым гражданам вручили Конституцию Беларуси и памятные сувениры. Завершилась церемония музыкальным подарком - авторской песней "Моя страна!".