В Минской ратуше наградили представителей разных профессий за вклад в развитие столицы

Минск - это люди, преданные своему делу. Накануне Дня города звучат благодарности за вклад в развитие белорусской столицы. В ратуше наградили представителей разных сфер: от МЧС до коммунальных предприятий.

Елена Савинская, начальник отдела жилищной политики администрации Советского района г. Минска:

"Мы работаем на благо города Минска и его жителей. Улучшаем жилищные условия многодетных семей и остальных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".

"Всегда рады приносить пользу и вносить свой вклад в озеленение и благоустройство нашего любимого города", - отметил Максим Белоус, гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома".

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