В Минской соборной мечети прошел коллективный пятничный намаз

Всебелорусская молитва 3 июля объединила верующих всех конфессий страны. Торжественные богослужения в храмах и обителях начались с самого утра. К общей молитве присоединилась и мусульманская община. Центром притяжения верующих стала Минская соборная мечеть - это духовное сердце ислама в Беларуси.

В стране сейчас проживают почти 100 тыс. последователей ислама. В главном мусульманском храме столицы прошел коллективный пятничный намаз, который объединил тысячи прихожан. Верующие вознесли молитвы о мире, согласии и дальнейшем процветании нашей общей родины.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси:

"Мусульмане Республики Беларусь, которые проживают на этой территории уже седьмой век, воспринимают все деяния белорусского народа как наше общее деяние: и в труде, и в быту, и в отношениях, и, конечно, на высоком государственном уровне. Это свидетельство того, что мы граждане, мы умеем трудиться, беречь Отечество и готовы защищать его, как ранее защищали наши предки".

3 Июля все мысли прихожан о родной земле и героях, отдавших за нее свои жизни. Всебелорусская молитва объединила представителей всех конфессий. Вместе о мире и процветании Беларуси молились православные, католики, мусульмане и иудеи по всей стране.