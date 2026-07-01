В "Минсктрансе" рассказали об изменениях в работе общественного транспорта 3 и 4 июля

В Минске 3 и 4 июля в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, городской пассажирский транспорт будет работать с изменениями. Об этом сообщает ГУ "Минсктранс".

3 июля с 09:30 до 21:00 будет увеличено количество подвижного состава на городских автобусных маршрутах № 1, 24, 69. 4 июля с 10:30 до 22:00 будет увеличено количество подвижного состава на городских автобусных маршрутах № 1, 69.

3 и 4 июля выполнение остановочных пунктов "Дворец Спорта", "Музей истории Великой Отечественной войны" для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта будет осуществляться в соответствии с указаниями сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

До 01:40 4 июля продлевается работа следующих маршрутов: автобусных № 1, 22, 24, 26, 29, 38, 42, 44, 54, 56, 69, 71, 72, 74С, 112С, 135, 139, 140, 143С, 147, 159; троллейбусных № 1, 20, 22, 27, 53, 60; трамвайного № 6.

В связи с проведением праздничных мероприятий 3 июля в случае ограничения движения транспорта по указаниям сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома в трассу следующих автобусных маршрутов будут внесены изменения с выполнением всех остановочных пунктов по маршруту, если не указано иное:

Движение автобусных маршрутов № 1, 69, 119С организуется по пр.Победителей, улицам Саперов, Тимирязева, Кальварийской, Мельникайте, пр.Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.

организуется по пр.Победителей, улицам Саперов, Тимирязева, Кальварийской, Мельникайте, пр.Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях. Движение автобусного маршрута № 73 организуется по ул.Немига, пр.Победителей, улицам Мельникайте, Кальварийской, Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях.

организуется по ул.Немига, пр.Победителей, улицам Мельникайте, Кальварийской, Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях. Движение автобусного маршрута № 91 от пр.Победителей организуется по улицам Саперов, Тимирязева, Кальварийской, Мельникайте, пр.Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях.

от пр.Победителей организуется по улицам Саперов, Тимирязева, Кальварийской, Мельникайте, пр.Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях. Для маршрута 119С с выполнением остановочного пункта "Станция метро Фрунзенская".

с выполнением остановочного пункта "Станция метро Фрунзенская". Для маршрутов № 1, 69, 73, 91, 119С с выполнением посадки/высадки пассажиров на площадке на ул.Мельникайте со стороны пр.Победителей перед перекрестком с ул.Заславской.

с выполнением посадки/высадки пассажиров на площадке на ул.Мельникайте со стороны пр.Победителей перед перекрестком с ул.Заславской. Движение автобусных маршрутов № 44, 136 организуется от ул.Куйбышева по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Орловской, пр.Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.

организуется от ул.Куйбышева по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Орловской, пр.Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях. Движение автобусного маршрута № 29 организуется от ул.Куйбышева по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Орловской, пр.Пушкина и далее по маршруту в обоих направлениях.

организуется от ул.Куйбышева по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Орловской, пр.Пушкина и далее по маршруту в обоих направлениях. Движение автобусного № 46 организуется по пр.Машерова, улицам Заславской, Мельникайте, пр.Победителей, улицам М.Богдановича, Я.Купалы, Куйбышева и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении - по улицам Куйбышева, Я.Купалы, М.Богдановича, пр.Победителей, улицам Мельникайте, Заславской, пр.Машерова и далее по маршруту.

В связи с проведением спортивно-массового мероприятия вблизи ГКСУ "Чижовка-Арена" 3 июля с 07:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) вносятся изменения в трассы следующих маршрутов пассажирского транспорта:

Движение троллейбусных маршрутов № 16, 49 от ул.Кабушкина и ул.Крупской организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда до ДС "Чижовка-1", в обратном направлении - без изменений.

от ул.Кабушкина и ул.Крупской организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда до ДС "Чижовка-1", в обратном направлении - без изменений. Движение троллейбусного маршрута № 50 от ул.Кабушкина организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда и далее по маршруту (без выполнения ОП "ДС Чижовка-1"), в обратном направлении - без изменений.

от ул.Кабушкина организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда и далее по маршруту (без выполнения ОП "ДС Чижовка-1"), в обратном направлении - без изменений. Движение автобусных маршрутов № 22, 59 от ул.Кабушкина и ул.Крупской организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда, Ташкентской до ДС Чижовка (без выполнения ОП "ДС Чижовка-1"), от ДС Чижовка - без изменений.

от ул.Кабушкина и ул.Крупской организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда, Ташкентской до ДС Чижовка (без выполнения ОП "ДС Чижовка-1"), от ДС Чижовка - без изменений. Движение автобусных маршрутов № 16 от ул.Кабушкина организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда, Уборевича до ДС Чижовка, от ДС Чижовка - без изменений.

от ул.Кабушкина организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда, Уборевича до ДС Чижовка, от ДС Чижовка - без изменений. Движение троллейбусного маршрута № 92 от ул.Кабушкина организуется по улицам Машиностроителей, Свислочской, Голодеда до ДС "Чижовка-6" (без выполнения ОП "ДС Чижовка-1"), в обратном направлении - без изменений.

4 июля с 04:00 до 23:00 в связи с ограничением движения транспортных средств и самоходных машин по пр.Машерова от ул.Даумана до пр.Победителей:

Движение автобусных маршрутов № 44, 136 организуется от ул.Куйбышева по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Орловской, пр.Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.

организуется от ул.Куйбышева по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Орловской, пр.Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях. Движение автобусного маршрута № 29 организуется от ул.Куйбышева по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Орловской, пр.Пушкина и далее по маршруту в обоих направлениях.

организуется от ул.Куйбышева по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Орловской, пр.Пушкина и далее по маршруту в обоих направлениях. Движение автобусного маршрута № 46 организуется по пр.Машерова, улицам Заславской, Мельникайте, пр.Победителей, улицам М.Богдановича, Я.Купалы, Куйбышева и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении - по улицам Куйбышева, Я.Купалы, М.Богдановича, пр.Победителей, улицам Мельникайте, Заславской, пр.Машерова и далее по маршруту.

"В случае необходимости по указаниям сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома в трассы маршрутов пассажирского транспорта могут вноситься оперативные изменения", - обратили внимание в "Минсктрансе".